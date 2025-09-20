Стало известно, где продаются самые вкусные в мире бургеры

Бургеры бывают самых сочных форм и умопомрачительных размеров. Но присудить титул "Лучший бургер в мире" непросто.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unian.net, интересно, что сервис World's Best Steaks взялся за это дело и опубликовал меню из 25 самых впечатляющих бургеров на планете.

Этот титул, по их мнению, завоевал Hundred Burgers - непринужденный и стильный бургерный ресторан в Валенсии.

"Hundred Burgers - это больше, чем просто ресторан. Он стал эталоном мастерства в мире бургеров. Благодаря бескомпромиссно свежим ингредиентам, продуманным сочетаниям и духу инноваций, он предлагает опыт, заслуживший мировое признание, включая звание лучшей в мире группы бургеров", - говорится на сайте World's Best Steaks.

Отмечается, что гости заведения могут рассчитывать на свежемолотую говядину сухой выдержки, завернутую в домашнюю булочку демибриошь, но нужно обязательно попробовать и сингуляр, и чизбургер.

Интересно, что Лондон показал себя особенно хорошо в этом списке: шесть ресторанов британской столицы вошли в топ-25. Первое место занял Bleecker Burger, у которого есть несколько ресторанов по всему городу, в то время как Black Bear Burger занял третье место, а также были представлены Dove, Hawksmoor и Heard.

25 лучших бургеров мира по версии World's Best Steaks: