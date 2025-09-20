Стало известно, где продаются самые вкусные в мире бургеры
Бургеры бывают самых сочных форм и умопомрачительных размеров. Но присудить титул "Лучший бургер в мире" непросто.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unian.net, интересно, что сервис World's Best Steaks взялся за это дело и опубликовал меню из 25 самых впечатляющих бургеров на планете.
Этот титул, по их мнению, завоевал Hundred Burgers - непринужденный и стильный бургерный ресторан в Валенсии.
"Hundred Burgers - это больше, чем просто ресторан. Он стал эталоном мастерства в мире бургеров. Благодаря бескомпромиссно свежим ингредиентам, продуманным сочетаниям и духу инноваций, он предлагает опыт, заслуживший мировое признание, включая звание лучшей в мире группы бургеров", - говорится на сайте World's Best Steaks.
Отмечается, что гости заведения могут рассчитывать на свежемолотую говядину сухой выдержки, завернутую в домашнюю булочку демибриошь, но нужно обязательно попробовать и сингуляр, и чизбургер.
Интересно, что Лондон показал себя особенно хорошо в этом списке: шесть ресторанов британской столицы вошли в топ-25. Первое место занял Bleecker Burger, у которого есть несколько ресторанов по всему городу, в то время как Black Bear Burger занял третье место, а также были представлены Dove, Hawksmoor и Heard.
25 лучших бургеров мира по версии World's Best Steaks:
- Hundred Burgers, Валенсия
- Bleecker Burger, Лондон
- Black Bear Burger, Лондон
- Popl Burger, Копенгаген
- Funky Chicken Food Truck, Стокгольм
- Gasoline Grill, Копенгаген
- La Birra Bar, Буэнос-Айрес
- Hawksmoor, Лондон
- Burger & Beyond, Лондон
- Next Door, Сидней
- Dove, Лондон
- The Gidley, Сидней
- Sip & Guzzle, Нью-Йорк
- Charrd, Мельбурн
- Nowon, Нью-Йорк
- All or Nothing Burger, Аликанте
- Gui's Burger, Ашия
- 11 Woodfire, Дубай
- The Loyalist Burger, Чикаго
- Salt Shed, Брайтон
- Red Hook Tavern, Нью-Йорк
- Reburger, Флоренция
- 4 Charles, Нью-Йорк
- Amboy, Лос-Анджелес
- Heard, Лондон
