Стало известно, где продаются самые вкусные в мире бургеры

Бургеры бывают самых сочных форм и умопомрачительных размеров. Но присудить титул "Лучший бургер в мире" непросто.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unian.net, интересно, что сервис World's Best Steaks взялся за это дело и опубликовал меню из 25 самых впечатляющих бургеров на планете.

Этот титул, по их мнению, завоевал Hundred Burgers - непринужденный и стильный бургерный ресторан в Валенсии.

"Hundred Burgers - это больше, чем просто ресторан. Он стал эталоном мастерства в мире бургеров. Благодаря бескомпромиссно свежим ингредиентам, продуманным сочетаниям и духу инноваций, он предлагает опыт, заслуживший мировое признание, включая звание лучшей в мире группы бургеров", - говорится на сайте World's Best Steaks.

Отмечается, что гости заведения могут рассчитывать на свежемолотую говядину сухой выдержки, завернутую в домашнюю булочку демибриошь, но нужно обязательно попробовать и сингуляр, и чизбургер.

Интересно, что Лондон показал себя особенно хорошо в этом списке: шесть ресторанов британской столицы вошли в топ-25. Первое место занял Bleecker Burger, у которого есть несколько ресторанов по всему городу, в то время как Black Bear Burger занял третье место, а также были представлены Dove, Hawksmoor и Heard.

25 лучших бургеров мира по версии World's Best Steaks:

  •     Hundred Burgers, Валенсия
  •     Bleecker Burger, Лондон
  •     Black Bear Burger, Лондон
  •     Popl Burger, Копенгаген
  •     Funky Chicken Food Truck, Стокгольм
  •     Gasoline Grill, Копенгаген
  •     La Birra Bar, Буэнос-Айрес
  •     Hawksmoor, Лондон
  •     Burger & Beyond, Лондон
  •     Next Door, Сидней
  •     Dove, Лондон
  •     The Gidley, Сидней
  •     Sip & Guzzle, Нью-Йорк
  •     Charrd, Мельбурн
  •     Nowon, Нью-Йорк
  •     All or Nothing Burger, Аликанте
  •     Gui's Burger, Ашия
  •     11 Woodfire, Дубай
  •     The Loyalist Burger, Чикаго
  •     Salt Shed, Брайтон
  •     Red Hook Tavern, Нью-Йорк
  •     Reburger, Флоренция
  •     4 Charles, Нью-Йорк
  •     Amboy, Лос-Анджелес
  •     Heard, Лондон