Некоторым людям разрешили есть ночью

Поздний прием пищи часто грозит тяжестью, изжогой и развитием хронических болезней, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Но некоторым людям врачи разрешают есть и ночью, рассказала она в беседе с Life.ru, передает Day.Az.

По ее словам, бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. "Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях легкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние", - отметила гастроэнтеролог.

Показан легкий перекус и спортсменам с высокой физической нагрузкой - им иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц, рассказала Кашух.

Чтобы не перегружать организм перед сном, врач посоветовала ужинать за два-три часа до сна и включать в рацион белки и медленные углеводы. Перекусить можно кефиром, творогом, бананом или небольшим бутербродом с сыром, а от сладостей, снеков и выпечки на ночь лучше отказаться, заключила она.