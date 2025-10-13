К чему может привести пропуск завтрака?

Пропуск завтрака может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, но только при условии, если это вызывает стресс. Об этом рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По ее словам, когда человек пропускает прием пищи из-за срочных дел или нехватки времени, в его крови повышается уровень кортизола.

- Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек, - пояснила специалист.

Она добавила, что со временем такой образ жизни может привести к проблемам с сосудами и увеличить риск инфаркта и инсульта. При этом у людей, которые не завтракают осознанно - придерживаются интервального голодания или соблюдают мусульманский пост Рамадан - нет такого негативного влияния на организм. Ерусланова отметила, что подобные различия объясняются тем, что организм не испытывает стресс, поэтому разрушительный механизм не запускается, передает kp.ru.