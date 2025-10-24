Как красное мясо влияет на тело, мозг и психику?

Долгое время красное мясо считалось продуктом с "плохой репутацией". Его связывали с болезнями сердца и рекомендовали ограничить потребление продукта. Но новое исследование показало, что при правильном подходе красное мясо может быть полезным для психики. Выяснилось, что у тех, кто ест красное мясо и в целом качественно питается, не только хороший нутриентный статус, но и более снижен риск развития депрессии, посттравматического стрессового расстройства и биполярного расстройства. Как понять, стоит ли все же есть красное мясо и когда это опасно, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Что полезного в красном мясе

Что входит в состав

Красное мясо действительно может быть полезно для человека, заверила специалист. В первую очередь это превосходный источник полноценных белков, необходимых организму. Кроме того, в нем содержатся и другие важные компоненты:

гемовое железо, необходимое для нормального кроветворения;

цинк;

селен;

витамины группы B (в частности, витамин B12).

- Они дают мясу огромное преимущество перед белковыми продуктами растительного происхождения и даже перед мясом птицы, - подчеркнула Соломатина.

Влияние красного мяса на психику

По словам диетолога, организм человека представляет собой сложную экосистему, основу которой составляет микробиом - сообщество микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике. Чем разнообразнее наша еда, тем эффективнее работают эти микроорганизмы, обеспечивая правильную работу множества физиологических механизмов. Микробиом активно взаимодействует с нашим телом, отправляя сигналы в мозг через блуждающий нерв. Именно поэтому здоровое питание влияет не только на физические ощущения, но и на психоэмоциональное состояние, работоспособность и иммунитет.

- Например, депрессия может частично объясняться дефицитом белков и витаминов, которые поступают в организм с пищей. Нейромедиаторы, такие как серотонин и эндорфины, тесно связаны с потребляемыми нами продуктами, особенно с полноценным животным белком, который присутствует в красном мясе, - пояснила Соломатина.

Также красное мясо обеспечивает организм железом, без которого кровь не способна полноценно переносить кислород, что нарушает работу мозга и центральной нервной системы. Врач предупредила, что даже незначительный дефицит железа может привести к:

усталости;

снижению концентрации внимания;

появлению депрессивных состояний.

- Организму необходимо не просто любое железо, а железо в форме, доступной для усвоения. Именно такая форма представлена в красном мясе, откуда железо всасывается намного легче, чем из растительной пищи, - уточнила доктор.

Чем опасно красное мясо

Какой может нанести вред

Однако эксперт предупредила, что избыток красного мяса приводит к образованию вредных соединений, которые синтезируются при переваривании. Это токсины и метаболиты, которые возникают при расщеплении мяса в кишечнике.

- Особенно опасно переедание красного мяса, неправильные способы приготовления и индивидуальные особенности пищеварения, такие как недостаточная кислотность желудочного сока или проблемы с работой поджелудочной железы, - предостерегла специалист.

Кому опасно есть красное мясо

Количество красного мяса нужно снизить пожилым людям из-за возрастных изменений в организме, рассказала врач.

- С возрастом ухудшаются функции желудочно-кишечного тракта, появляются деградационные изменения слизистой оболочки, что затрудняет нормальное усвоение белка. Отсюда возникают неприятные побочные эффекты, такие как повышенный уровень мочевины и мочевой кислоты, что негативно сказывается на самочувствии и здоровье пожилых людей, - объяснила Соломатина.

Существуют также определенные противопоказания и ограничения для употребления красного мяса, особенно если есть проблемы со здоровьем. К ним относятся:

заболевания почек и печени (мясо нагружает почки и печень, поэтому при проблемах с этими органами стоит уменьшить порции или вообще отказаться от мяса на время лечения);

подагра (при обострении подагры красное мясо усугубляет заболевание, так как усиливает выделение мочевой кислоты);

сердечно-сосудистые заболевания (жирное красное мясо повышает уровень холестерина, это усугубляет течение атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний);

заболевания желудочно-кишечного тракта (при воспалительных заболеваниях желудка - гастрите, язве; при болезнях поджелудочной железы - панкреатите; при проблемах с желчным пузырем, например при холецистите, или при болезни кишечника - энтерите).

- Пациентам с этими заболеваниями не нужно полностью исключать красное мясо из рациона, но в периоды обострения стоит соблюдать осторожность и уменьшать его количество, - посоветовала диетолог.

Как правильно есть красное мясо

Согласно рекомендациям специалиста, красное мясо можно есть в небольшом количестве два-три раза в неделю. Готовить его желательно щадящими способами (варить, тушить или запекать), чтобы снизить нагрузку на организм.

- Пожилым людям важно оставить красное мясо в своем рационе, но выбирать лучше мягкие, легкоусвояемые блюда, такие как паровые котлеты или тефтели. Необходимо учитывать состояние желудочно-кишечного тракта, поскольку многим пожилым людям трудно пережевывать твердые куски мяса, - добавила Соломатина.

Еще одно популярное "мясное блюдо" - это сосиски. Их любят и взрослые, и дети. Несмотря на то что все привыкли есть полуфабрикат в жареном или вареном виде, готовить его совсем не обязательно, потому что термическая обработка может спровоцировать выделение канцерогенов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.