«Без сторонних добавок»: как выбрать пакетированный сок

Многие привыкли считать фруктовые соки полезным напитком, содержащим витамины и минералы. Однако при некоторых заболеваниях лучше воздержаться от этих напитков. Каким сокам отдать предпочтение и стоит ли покупать пакетированные соки, "Вечерняя Москва" выясняла со специалистом, передает Day.Az.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, соки могут быть полезными, если это высококачественный продукт без добавок и красителей.

- Как правило, линейка детского питания предлагает соки без сторонних добавок. Такие напитки обычно содержат большое количество витаминов, в них не содержится сахар, в составе есть мякоть фруктов (пищевые волокна), витамины и минералы, - пояснила Русакова.

Такие соки можно пить и детям, и взрослым, но не больше двух раз в неделю. А вот от обычных пакетированных фруктовых напитков лучше отказаться, предупредила врач.

- Они содержат добавленный сахар и сторонние консерванты, а это наносит вред организму. Пакетированный сок больше относится к десертным продуктам, а не к оздоровительным напиткам. К тому же в процессе производства фрукты подвергаются воздействию металлического оборудования, что способствует частичному разрушению витаминов, - сказала Русакова.

Кому противопоказаны соки

При некоторых заболеваниях магазинные фруктовые соки могут усугубить состояние человека. Поэтому от употребления напитка диетолог рекомендовала воздержаться:

при ожирении;

сахарном диабете второго типа;

гастроэнтерологических заболеваниях (гастритах, колитах).

- В идеале лучше отдавать предпочтение цельным фруктам, овощам и ягодам, потому что так организм получает не только витамины и минералы, но и пищевые волокна, которые необходимы для правильного переваривания пищи и здоровья кишечника, - заключила Русакова.