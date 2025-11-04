Осень и зима - время, когда хочется горячей, сытной еды. Врач-диетолог Ольга Чунтонова предупредила, что зажировываться по примеру столичного манула Тимофея - необязательно и не всегда полезно, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Она объяснила, что важно выбирать сезонные продукты: корнеплоды, капусту, тыкву, яблоки, груши, цитрусовые - они богаты витаминами и клетчаткой без излишеств в калориях. Не нужно забывать о белках - рыбе, мясе, яйцах, твороге, бобовых - они помогают дольше оставаться сытым и укрепляют иммунитет.

Жиры тоже важны, особенно - орехи, семена, авокадо, оливковое масло, рыба. Углеводы предпочтительнее медленные - гречка, овсянка, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Сладкое можно употреблять в меру: домашнюю шарлотку, запеченные яблоки или горький шоколад - это полезнее строгих запретов.

Также важно движение - прогулки, зарядка и дневной свет снижают аппетит и поднимают настроение. Иногда тяга к еде связана с холодом, и, чтобы согреться, лучше утепляться, пить горячий чай с имбирем, корицей или куркумой, а не объедаться.

- Важно не запасать жир впрок, а давать телу то, что действительно нужно, - витамины, белок, энергию и тепло. Тогда зима пройдет с пользой, а весна встретит вас легкими и здоровыми, - заключила Чунтонова.