Диетолог призвала отказаться от одного продукта после трех часов дня
Британский диетолог Фрэнсис Ральф призвала отказаться после трех часов дня от одного продукта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она сообщила в беседе с Metro.
Ральф призвала не есть после трех часов дня темный шоколад, так как он может нарушить сон. Диетолог объяснила, что этот продукт содержит теобромин - стимулятор, который повышает частоту сердечных сокращений и усиливает активность мозга. Это вещество может задерживаться в организме в течение шести-восьми часов и продолжать бодрить нервную систему.
Специалист добавила, что в темном шоколаде есть кофеин. По ее словам, в 23 граммах этого продукта содержится столько же кофеина, сколько в маленькой чашке зеленого чая.
Ральф уточнила, что если съесть темный шоколад до трех часов дня, организм успеет усвоить его, поэтому содержащиеся в нем вещества не окажут негативного влияния на сон. А во второй половине дня диетолог посоветовала заменить это лакомство на бананы или миндальное масло, содержащие магний и триптофан, которые улучшают сон.
