В Германии и Великобритании в моду вошла шаурма с щупальцами осьминога.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тренд задала кебабная Pescobar в Карлсруэ, чей основатель Пол Николоу считает такое мясо более полезным. Эту концепцию он ранее уже внедрил в своих заведениях в Лондоне - где щупальца даже заменяют традиционные сосиски в хот-догах - а теперь создал самое успешное заведение фастфуда на немецком рынке.
