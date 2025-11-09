В Германии и Великобритании в моду вошла шаурма с щупальцами осьминога.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тренд задала кебабная Pescobar в Карлсруэ, чей основатель Пол Николоу считает такое мясо более полезным. Эту концепцию он ранее уже внедрил в своих заведениях в Лондоне - где щупальца даже заменяют традиционные сосиски в хот-догах - а теперь создал самое успешное заведение фастфуда на немецком рынке.