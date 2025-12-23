Названа безопасная для здоровья порция оливье

Порция оливье не должна превышать 200 граммов. При этом ее без проблем можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов, рассказал россиянам кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически", - отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что если употреблять оливье медленно и совместно с другими блюдами, то можно увеличить порцию на 100 граммов.

Но максимум за 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов салата. Если ужин состоит только из оливье и "шубы", то порцию стоит уменьшить, добавил Вялов.