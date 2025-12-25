Диетолог перечислила обязательные на новогоднем столе продукты

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, какие продукты обязательно должны быть на новогоднем столе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по мнению Стародубовой, на новогоднем столе обязательно должны быть свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегрет, заправленные растительным маслом. При этом диетолог уточнила, что эти блюда в идеале должны занимать около половины стола.

Она подчеркнула, что такие блюда содержат много полезных веществ и пищевых волокон, которые помогают нормализовать пищеварение. А вот традиционные новогодние салаты, такие как оливье и селедка под шубой, содержат много жиров и соли.

"Даже однократное переедание вредно, а если еще учесть высокое содержание соли, жиров и сахара в праздничных блюдах, то все это может привести к весьма неблагоприятным последствиям для здоровья и обострению хронических заболеваний", - предостерегла диетолог.