Правило "30–20": 97-летний ученый поделился базовым принципом долголетия

Есть меньше - жить дольше? Итальянский исследователь старения объяснил, с чего начинается путь к долгой и здоровой жизни.

Можно ли продлить жизнь, изменив рацион? 97-летний итальянский онколог и фармаколог Сильвио Гарратини убежден, что да. Он предложил сократить калорийность рациона на 30%, и продолжительность жизни в таком случае увеличится примерно на 20%.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

В чем суть правила "30-20"?

По словам ученого, снижение общей калорийности с сохранением продуктов-источников белка, витаминов и микроэлементов, помогает "оздоровить" организм. Исследования, опубликованные в научных журналах по геронтологии, подтверждают мнение Гарратини. Умеренное сокращение калорий связано с улучшением метаболических показателей, снижением воспалительных маркеров и уменьшением риска преждевременной смертности.

Напротив, избыточное питание повышает риск:

сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета II типа;

ожирения;

некоторых видов рака.

Важно не когда есть, а сколько?

В отличие от сторонников интервального голодания, Гарратини в комментарии изданию Men's Health объяснил, что решающую роль играет не временное окно приема пищи, а общий объем потребляемой еды. Можно питаться и 3, и 4, и 5 раза в день, но не переедать.

На практике рекомендуется уменьшить размер порций, сократить количество сахара и ультрапереработанных продуктов в меню, добавить больше овощей и цельных продуктов и следить за количеством белка в рационе.