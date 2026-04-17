Безопасно ли есть раннюю клубнику?

Клубника, появляющаяся в продаже с марта по май, может представлять опасность для здоровья из-за содержания в ней антибиотиков, рассказала "Газете.Ru" аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек, передает Day.Az.

"Регулярное употребление продуктов с остатками антибиотиков действительно несет риски. Один из самых серьезных - развитие антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам. Кроме того, антибиотики не различают "вредные" и "полезные" бактерии, поэтому их попадание в организм способно угнетать естественную микрофлору кишечника. У чувствительных людей даже небольшие дозы таких веществ могут спровоцировать аллергические реакции. При постоянном употреблении продуктов с остаточными количествами препаратов возможно постепенное накопление антибиотиков в организме", - рассказала врач.

Однако спикер подчеркивает: массового использования антибиотиков - нет. Однако есть риски того, что некоторые производители не брезгуют их использовать.

"Эксперты, в том числе представители Ягодного союза России, подчеркивают: антибиотики не эффективны для защиты растений и не используются в таких целях. Тем не менее случаи обнаружения антибиотиков в клубнике фиксировались: Россельхознадзор выявлял превышение содержания тетрациклина в ягодах, в том числе выращенных в теплицах", - объяснила врач.

Как рассказала специалист, по внешнему виду нельзя определить наличие антибиотиков - они не влияют на цвет, запах или вкус. Хотя полностью исключить вероятность попадания антибиотиков в пищу сложно, можно заметно минимизировать риски.

"Прежде всего, стоит выбирать сезонную клубнику. Ягоды, созревающие естественным путем в России (обычно с мая до конца июля, а некоторые сорта - до конца августа), с меньшей вероятностью подвергаются агрессивной обработке. Ранняя тепличная клубника может быть более рискованной", - заключил доктор.