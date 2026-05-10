Наггетсы из 3 ингредиентов - вкуснее "фастфудных"

Оставшуюся после ужина запеченную курицу можно использовать не только для салатов и супов, но и для приготовления домашних наггетсов.

Как отмечают эксперты портала Tasting Table, такое блюдо готовится всего за 20 минут и получается сочным внутри и хрустящим снаружи, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Для приготовления понадобится 300-400 граммов куриного мяса, одно яйцо и 80-100 граммов твердого сыра. Курицу рекомендуется нарезать небольшими кусочками, смешать с яйцом и тертым сыром, после чего сформировать небольшие наггетсы и выложить их на противень. Запекать блюдо следует при температуре 200 градусов около 20 минут. Также можно использовать аэрогриль, перевернув наггетсы хотя бы один раз.

Для варианта с панировкой дополнительно понадобятся мука, яйцо и сухари. Кусочки курицы сначала обваливают в муке, затем в яйце и сухарях, после чего обжаривают в разогретом масле на слабом огне. Готовые наггетсы рекомендуется выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Чтобы сделать вкус блюда более насыщенным, специалисты советуют добавлять в смесь паприку, чеснок и перец. А вот пряные травы использовать не рекомендуют, поскольку при жарке они быстро подгорают.