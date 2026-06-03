Выжать максимум витаминов: как приготовить дома полезный апельсиновый сок

Насколько полезен апельсиновый сок для здоровья и как его выбрать? Об этом "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, передает Day.Az.

Чем полезен апельсиновый сок

Апельсиновый сок - популярный напиток, который ценится за высокое содержание витамина C, отметила доктор. Он укрепляет иммунитет, способствует выработке коллагена, что улучшает состояние кожи, помогает усваивать железо, поддерживая кроветворение.

- В апельсинах также содержатся флавоноиды - это мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений, окислительного стресса и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Этот цитрус также богат калием, медью и фолиевой кислотой, которые важны для обмена веществ и кроветворения, - рассказала Русакова.

А если в апельсиновом соке есть мякоть, то в нем содержатся еще и пищевые волокна, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и предотвращают запоры, добавила специалист.

Виды апельсинового сока и чем они отличаются

Свежевыжатый сок (фреш) - самый полезный по содержанию витаминов, биологически активных веществ и клетчатки, но требует строгого соблюдения гигиены при приготовлении.

Магазинный сок прямого отжима или восстановленный проходит пастеризацию, что снижает количество витаминов, но обеспечивает безопасность и долгий срок хранения.

В нектарах часто содержится добавленный сахар, ароматизаторы и стабилизаторы. Настоящий нектар должен содержать не менее 50 процентов сока, но есть и менее качественные варианты.

- Свежевыжатый сок предпочтительнее по питательной ценности, но магазинный сок надежнее с точки зрения гигиены и безопасности, - уточнила Русакова.

Как выбрать качественный сок

По ее мнению, чтобы выбрать качественный апельсиновый сок в магазине, необходимо:

тщательно изучать состав на упаковке, избегать напитков с добавленным сахаром, подсластителями и ароматизаторами;

обращать внимание на упаковку - она должна быть целой, с четкой маркировкой и без повреждений;

проверять срок годности и температуру хранения продукта;

помнить: чем больше мякоти, тем выше количество полезной клетчатки.

Советы по приготовлению апельсинового сока дома

Диетолог также рассказала, как приготовить качественный апельсиновый сок в домашних условиях:

нужно использовать спелые, неповрежденные апельсины - чем свежее фрукт, тем больше в нем витаминов и сока;

чтобы увеличить выход сока, можно подержать апельсины пять минут в теплой, не горячей воде, так как при высокой температуре разрушается витамин С;

лучше использовать соковыжималки, которые позволяют выжать сок с мякотью, потому что так в напитке будет больше клетчатки.

Кому не стоит пить апельсиновый сок

Даже полностью натуральный и качественный апельсиновый сок содержит много углеводов, которые быстро усваиваются в организме, поэтому этот напиток противопоказан людям:

с избыточной массой тела;

с нарушением углеводного обмена.

- Им лучше не включать апельсиновый сок в свой рацион на регулярной основе, а отдать предпочтение цельным апельсинам, потому что так организм потратит энергию на переваривание фрукта и получит больше полезной клетчатки, - пояснила собеседница "ВМ".