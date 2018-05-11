Лучшие приложения для чтения книг на iOS

Да, 21 век считается временем далеким от чтения книг, но мнение редакции MacDigger отличается от мнения большинства. Поэтому Day.Az со ссылкой на Macdigger представляет подборку лучших приложений для чтения на iOS.

Всё ПО подобного формата делится на три категории, в которых можно:

Получить полную коллекцию книг за подписку. Покупать издания по отдельности. Загружать книги из сторонних источников и открывать в приложении.

Лучшие читалки с подпиской

Bookmate - читалка и соцсеть

Очень удобное и простое приложение, с классным интерфейсом и интуитивным управлением. На главной странице пользователя встретят "карусель" с книгами, которые он добавил в свою коллекцию, и несколько дополнительных полок. На второй расположен обычный поиск, на третьей - вся активность друзей и различных групп. Четвертая страничка содержит информацию о пользователе, настройки, несколько кнопок соцсетей и цифры с количеством подписок и подписчиков.

Для того, чтобы получить доступ ко всей коллекции книг, необходимо оформить подписку. Также для всех любителей халявы в Bookmate есть бесплатная классика, например, шедевры Льва Толстого или Достоевского.

MyBook - современность и цифры

По сути, MyBook - то же самое, что и Bookmate. Для доступа к книгам также нужно оформить подписку, можно бесплатно скачивать классику и так далее. Но это приложение выгодно отличает от вышеназванного более современный дизайн и интересная статистика чтения каждого пользователя.

Все выполнено в классных черно-желтых тонах, а страничка профиля и особая строчка на главном экране подскажут время, проведенное за чтением, любимые жанры, предпочитаемое для книг время суток і прочее.

Покупка книг по отдельности

Для этой задачи идеально подойдет, наверное, только одно приложение: ЛитРес. Это самый лучший магазин электронных книг в России, его приложение в App Store и Google Play постоянно обновляется и развивается, а сервис MyBook - их детище.

У ЛитРес постоянно проходят акции, там раздают бесплатно платные издания, делятся подборками и радуют клиенов скидками. Конечно, можно читать купленное прямо в браузере, но лучше и удобнее в приложении. В чем удобство? В статистике чтения, в очень удобной читалке и красоте интерфейса.

Книги из сторонних источников

Редакция MacDigger приветствует платные продукты и сервисы, поэтому советует всем читателям благодарить авторов и издателей за их работу отдавая небольшие (а они действительно небольшие) суммы за книги.

В любом случае, те, кому, например, не по вкусу встроенная читалка ЛитРес, могут воспользоваться сторонними вариантами. Им подойдут:

Вышеназванный Bookmate: в него можно добавить любую скачанную из стороннего источника книгу. Конечно, это сделано для того, чтобы пользователи могли читать даже то, чего нет в библиотеке сервиса. i2ReaderCloud - хорошее платное ПО, которое способно открыть любой файл с книгой. К сожалению, интерфейс сильно закружен, зато настроек целое море. Старый добрый iBooks. Да, он способен открывать только ebup-файлы, но на это можно закрыть глаза за удобство и простоту дизайна приложения.

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