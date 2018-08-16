Renault представил внедорожную версию Logan и Dokker

Renault анонсировал новое семейство модификаций Stepway. Об этом сообщается в пресс-релизе французского автоконцерна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помимо уже известного хэтчбека Sandero, в линейку войдут седан Logan и грузопассажирский фургон Dokker.

Модели Sandero Stepway и Logan Stepway получили высокий дорожный просвет - до 195 миллиметров -и особый дизайн. В техническом отношении новые модели семейства не будут радикально отличаться от базовых автомобилей линейки.

Производство заложено на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти. Компания презентует машины на Московском автосалоне в конце августа. Sandero Stepway и Logan Stepway должны поступить в продажу осенью, Dokker Stepway появится в России в начале 2019 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook