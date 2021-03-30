Как умерли смартфоны BlackBerry

Феномен телефонов BlackBerry и компании Research In Motion (RIM) прошел мимо большинства азербайджанцев. Долгое время они официально не продавались у нас, а первые модели оказались слишком дорогими для массового потребителя.

И азербайджанцам уже не суждено познакомиться с BlackBerry, потому что от оригинальной компании мало что осталось. Мы попытается восстановить цепочку событий, которая привела к разрушению этого бренда.

Как все началось

Как передает Day.Az со ссылкой на Mobile Review, в 2000-е годы телефоны BlackBerry были атрибутом делового человека, так называемый бизнес-класс. И такой статус они получили не просто так - в них был набор уникальных сервисов и приложений, которые помогали вести дела, работать с электронной почтой и документами.

Несмотря на статус и цену, телефоны BlackBerry продавались хорошо для своего сегмента. Конечно, ей было далеко до Nokia, лидера рынка кнопочных телефонов, но в лучше моменты она обходила многих других производителей. Например, в 2006 году BlackBerry занимала 8,3% доли мобильного рынка - больше, чем у Motorola и Sony Ericsson.

Все проблемы для BlackBerry начались во время переходного этапа для мобильной индустрии, который наступил в конце 2000-х годов. Вместо кнопочных телефонов рынок начали заполонять сенсорные смартфоны без привычных клавиш. В это время RIM решила пойти по своему пути - сохранить фирменную QWERTY-клавиатуру.

Первый iPhone появился в 2007 году, а Android-смартфоны начали массово выходить чуть позже - среди них тоже были модели с физическими клавишами, но их не так много. Параллельно с этим BlackBerry продолжала выпускать классические модели с QWERTY-клавиатурой на протяжении пяти лет.

Инерции от запаса доверия и любви к бренду хватило на три года. В 2010 году заработала долю 16% от всех смартфонов. К этому моменту Apple уже закрепилась как производитель смартфонов, а на Android перешли все крупные производители кнопочных телефонов (кроме, конечно, Nokia). В следующие годы доля BlackBerry только стремительно падала.

Когда весь мобильный рынок поделился на iOS и Android, BlackBerry решила и дальше продвигать собственную операционную систему. Компания попыталась найти компромисс между современными веяниями и удовлетворением приверженцев бренда. Так в 2013 году появилась полностью новая линейка смартфонов - это BlackBerry Z10 только с сенсорным экраном и Q10 с небольшим сенсорным экраном и QWERTY-клавиатурой.

Дела у компании уже были не очень - войну с iOS и Android она проиграла, а доля рынка упала до незначительного уровня. Поэтому у новых смартфонов Z10 и Q10 просто не было шансов на хорошие продажи. Даже с учетом того, что в них добавили поддержку Android-приложений.

Позже в 2014 году появился BlackBerry Passport с большим квадратным экраном и небольшой физической клавиатурой под ним. Многим смартфон понравился, его до сих пор вспоминают как пример удачного устройства бизнес-класса. Но большие продажи ему тоже не светили: компания уже растеряла долю рынка, операционная система BlackBerry OS уступала по популярности Android, а цена была выше среднерыночной.

Когда эксперимент с "паспортом" не сработал, компания пошла на отчаянные меры. В 2015 году появился BlackBerry Priv, первый Android-смартфон этого бренда. Внешне он выглядит как обычный смартфон, но корпус имеет конструкцию слайдера - снизу выдвигается та самая QWERTY-клавиатура.

С BlackBerry Priv случилась та же самая история - бренд уже растерял привлекательность, а цена слишком высокая. Продажи оказались мизерными.

К тому моменту BlackBerry уже значительно сократила раздел разработки и исследований, поэтому проектировать новые модели самостоятельно было слишком сложно и дорого. Учитывая эти сложности, компания опять сменила стратегию - в 2015 году появился BlackBerry DTEK50, который стал переименованным смартфоном Alcatel IDOL 4 от китайской компании TCL. Для BlackBerry немного изменили дизайн и софт, но при этом цена выросла почти в полтора раза.

Эксперимент с выпуском китайского смартфона под брендом BlackBerry тоже не удался.

Закрытие и "возращение" на рынок

В 2016 году BlackBerry объявила о закрытии смартфонного бизнеса. Компания решила сосредоточиться на разработке софта, а свой бренд начала продавать под лицензию. Первым покупателем стала та же TCL.

TCL под брендом BlackBerry выпустила три смартфона - KeyOne, Motion и Key2, последний из них вышел в 2018 году. Эти модели оказались спорными из-за слишком высокой цены для своих характеристик, хотя во многом они унаследовали черты телефонов "настоящей" BlackBerry. Еще несколько смартфонов под этим брендом выпустила малоизвестная индийская компания Optiemus Infracom, но в других странах они не продавались.

Кажется, что на этом история BlackBerry закончилась - компания еще не обанкротилась, а весь капитал давно растерян. Но в середине 2020 года появилась новость, что права на бренд BlackBerry купила другая малоизвестная компания OnwardMobility, которая вместе с "дочкой" Foxconn Fin Mobile выпустит новый смартфон уже в первой половине 2021 года. Правда, с тех пор новостей о нем пока не было.

Ждем очередного возвращения BlackBerry.

Заключение

Время показало, что ставка BlackBerry не сыграла - людям удобнее, когда клавиатура появляется на экране при необходимости, а не занимает место постоянно. У фирменной QWERTY-клавиатуры BlackBerry до сих пор есть фанаты, но их оказалось недостаточно, чтобы компания смогла выжить на новом мобильном рынке.

Не факт, что если бы BlackBerry перешла на Android еще в конце 2000-х или начале 2010-х годов, то все бы сложилось иначе. Есть примеры LG, HTC и многих других компаний, которые не выдержали конкуренции с другими производителями Android-смартфонов.