В сеть утекли данные миллиона пользователей Clubhouse

Неизвестные хакеры выложили в открытый доступ данные, касающиеся 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил интернет-портал CyberNews.

Информация появилась на популярном среди хакеров сетевом форуме. Речь, в частности, идет об именах, указанных в учетных записях, ссылках на фотографии пользователей, а также сведениях об их аккаунтах в других соцсетях. Кроме того, приводятся данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse, когда они были зарегистрированы. Наличие этих сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.