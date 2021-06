Представлен самый дешёвый смартфон в мире

Индийский конгломерат Reliance анонсировал смартфон JioPhone Next, который был создан в сотрудничестве с Goolge. Анонс сделал Мукеш Амбани (Mukesh Ambani), председатель Reliance, в ходе ежегодной пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Подробности об аппаратной начинке не разглашаются. На изображениях показано, что это устройство оснащено одинарной камерой и дактилоскопическим датчиком на задней панели. Мукеш Амбани заявил, что JioPhone Next поступит в продажу 10 сентября и будет "самым дешёвым смартфоном в Индии и во всем мире". Впрочем, конкретную цену пока не называют.

Сундар Пичаи (Sundar Pichai), генеральный директор Alphabet, также сделал заявление, в котором раскрыл более подробную информацию о программном обеспечении смартфона. Смартфон JioPhone Next будет работать под управлением операционной системы Android Go, он будет оснащён предустановленными приложениями Google Camera Go, Chrome и Google Play. Сундар Пичаи сообщил, что его команда в Маунтин-Вью "оптимизировали версию операционной системы Android специально для этого устройства". Согласно пресс-релизу, он будет поддерживать обновления Android и будет иметь "дополнительные функции". Также на фото говорится о поддержке голосового помощника, переводчика и умной камере с элементами дополненной реальности.