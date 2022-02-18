Продлен срок регистрации на несколько конкурсов, которые пройдут в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Принимая во внимание большое количество заявок на Аэрокосмический и технологический фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан", который при организации Министерства цифрового развития и транспорта впервые пройдет в Баку 26-29 мая текущего года, продлен срок регистрации на несколько конкурсов.

В связи с большим интересом и высокой активностью школьников, студентов и молодых предпринимателей, выдвигающих инновационные идеи и проекты, срок регистрации следующих конкурсов продлен до 28 февраля 2022 года.

-Baku Skills;

-Зеленые технологии;

-Аграрные технологии;

-Социально ориентированные технологии;

-Роботехника.

Кроме этого, срок регистрации на хакатон "SMART Карабах", в котором содержится концепция "Умный город", изменен и продлен до 1 апреля.

Также регистрация на такие соревнования, как "Спутниковое моделирование", БПЛА и Sailplaner, уже закрыта с 17 февраля.

Для дополнительной информации:

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teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.