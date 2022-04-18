В WhatsApp появилась новая функция

Портал WABetaInfo сообщил, что в WhatsApp добавили возможность улучшить бизнес-профиль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После установки нового обновления некоторые бета-тестеры мессенджера получили уведомления о том, что они могут устанавливать фотографии на обложку профиля.

Обложку можно увидеть, нажав на аватарку пользователя в WhatsApp. Она представляет собой крупный прямоугольник размерами 1211×681 позади фото профиля пользователя.

Пока новая возможность доступна для тестеров iOS-версии WhatsApp, в будущем она появится и на Android-устройствах. Когда функция будет доступна всем пользователям мессенджера, пока неизвестно.