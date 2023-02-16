Отныне абонент, приобретший новую ТВ-услугу - Tvin TV, предоставляемую по оптоволоконной интернет-услуге (GPON-Gigabit Passive Optical Networks) "Азтелеком" и "Бактелеком", получит возможность смотреть 57 из 247 телеканалов в HD-качестве. Tvin TV имеет такие преимущества, как 7-дневный архив для просмотра программ без карты памяти и использование приложений YouTube, Netflix.

Следует отметить, что Tvin TV имеет функцию как обычного ТВ, так и смарт-ТВ.

"Азтелеком" предлагает своим абонентам, желающим получить Tvin TV, пакет "3 в одном" за 27 манатов, а "Baktelecom" - за 29 манатов. В этот пакет входят телефония, интернет по технологии GPON со скоростью 30 Мбит/с и ТВ-услуги.

Другие преимущества услуги, включающей вещание в качестве 4K, нижеследующие:

Удобство:

• поддержка в режиме 24/7

• функция родительского контроля

• удобство использования

• отсутствие необходимости в кабелях и антеннах

Доступность:

• бесплатное устройство и подключение со скидкой на 12 месяцев

• экономия денег на смарт-ТВ

• доступность 3 услуг вместе

Отметим, что к услуге цифрового телевидения могут подключиться только абоненты услуги GPON "Азтелеком" и "Бактелеком".

Несмотря на то, что в рамках данного пакета предлагается интернет со скоростью 30 Мбит/с, абоненты также могут получить более высокоскоростную оптоволоконную интернет-услугу на основе своего выбора. Для подключения к тем или иным услугам можно обратится посредством сайта https://tvintv.az/, отправить SMS-сообщение со словом "ТВ" на короткий номер 6789 или обратиться в территориальный филиал обслуживания в регионах (абоненты "Азтелеком"), центры обслуживания связи (абоненты "Бактелеком").