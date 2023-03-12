WhatsApp пригрозил Великобритании

Мессенджер WhatsApp может прекратить свою работу в Великобритании из-за нового закона о безопасности в интернете. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новому закону, власти могут заставить WhatsApp применить такую политику модерации, которую невозможно внедрить при наличии в сервисе сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей. В случае отказа подчиняться мессенджер будет оштрафован.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт выступил с резкой критикой закона, заявив о том, что сквозное шифрование нельзя ослабить в конкретных регионах мира. Более того, это было привело к снижению уровня безопасности всех пользователей сервиса.

"Все наши пользователи хотят безопасности - 98% наших пользователей находятся за пределами Великобритании, и они не хотят, чтобы ослабляли шифрование", - заявил Кэткарт, добавив, что приложению проще уйти из страны или быть заблокированным на ее территории, чем подчиниться новым требованиям. С аналогичным мнением ранее выступила президент мессенджера Signal Мередит Уитакер, которая заявила, что сервис "на 100% точно покинет страну", если новый закон заставит его сканировать сообщения пользователей.

"Мы не будем снижать безопасность WhatsApp. Мы этого никогда не делали и уже смирились с тем, что нас блокируют в некоторых странах", - подытожил Кэткарт.