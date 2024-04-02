Названы самые популярные браузеры

Аналитики компании Statcounter обновили рейтинг самых популярных браузеров, дополнив его данными за март 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно инфографике, Google Chrome продолжает удерживать лидирующие позиции среди десктопных браузеров, занимая 65,77% рынка.

Microsoft Edge сохраняет второе место с результатом в 12,7%, а браузер Apple Safari замыкает тройку лидеров с 8,63%. Четвертое и пятое места достались Firefox и Opera, которые имеют 6,61% и 3,16% доли рынка соответственно.

В сегменте мобильных браузеров Google Chrome также лидирует с долей в 65,29%, в то время как Apple Safari и Samsung Internet занимают второе и третье места соответственно с 24,26% и 4,41%. На четвертом и пятом местах расположились Opera и UC Browser с долями в 2,2% и 1,44%.

Microsoft Edge занимает лишь 0,3% мобильного рынка, однако компания активно работает над внедрением поддержки расширений для мобильной версии, что потенциально может способствовать улучшению его позиций в будущем. Кроме того, Microsoft активно добавляет свои ИИ-продукты, например, ассистента Copilot, в фирменный браузер.

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