Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

Специалисты Вашингтонского университета (UW) в Сиэтле создали наушники с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание New Scientist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Устройство предназначено для общения с собеседником в условиях внешнего шума - на оживленной улице, в метро, рядом с водопадом или другим источником громкого звука. Наушники способны выделить основной голос, увеличить его громкость и убрать все посторонние шумы.

Создавший прототип девайса профессор Шьям Голлакота назвал их первыми наушниками с ИИ. Гаджет основан на обычной гарнитуре, подключенной к микрокомпьютеру или смартфону со специальным ПО. Во время работы микрофоны фиксируют внешние звуки, а затем их обрабатывает нейросеть. ИИ умеет определять и выделять основной источник звука и подавлять посторонние.

Исследователи обучили нейросеть на 20 различных типах звуков, включая будильники, строительный инструмент, плач младенцев и пение птиц. Изобретатели назвал свой девайс "аудиопрожектором", который помогает сосредоточить внимание на главном источнике звука. В материале говорится, что наушники крайне быстро обрабатывают сигнал - около восьми миллисекунд.

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