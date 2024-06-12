Акции Apple выросли до исторического максимум после анонса новых ОС

Акции Apple достигли исторического максимума, взлетев на 7%, до $207 за штуку, после анонса компанией на WWDC нескольких функций искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает CNBC, эти новости вызвали оптимизм среди инвесторов и аналитиков относительно перспектив компании в сфере ИИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевыми анонсами стали обновленный голосовой помощник Siri с расширенными возможностями, интеграция с популярной моделью ChatGPT компании OpenAI для контекстного диалога, инструменты помощи в написании текстов и создании изображений, а также генерация смайлов на основе запросов пользователей.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, эти инновации делают Apple "наиболее дифференцированным цифровым агентом для потребителей". Они также полагают, что новые функции могут стимулировать владельцев iPhone к более быстрому обновлению своих смартфонов, что положительно скажется на продажах. Хотя Apple еще предстоит воплотить анонсированные планы в жизнь, уже сейчас видна стратегия, которая может принести компании стабильный рост в ближайшие годы и обеспечить ей лидерство на рынке.

Аналитики из консалтинговой компании Evercore вернулись с конференции с "увеличенной уверенностью" в стратегии Apple. Они отметили, что акцент на обновлении устройств для использования возможностей искусственного интеллекта может запустить суперцикл покупок iPhone.

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