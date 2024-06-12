Microsoft отменила обновление Windows 11 из-за жалоб пользователей

Microsoft заморозила распространение обновления Windows 11 24H2 для участников канала Windows Insiders из-за большого числа жалоб со стороны пользователей на баги. Об этом сообщает The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление, включающее в себя новые функции, среди которых поддержка Wi-Fi 7, интеграция Sudo и Rust в ядро Windows и многое другое, было отложено без объяснения причин. Предполагается, что приостановка развертывания связана с жалобами пользователей на серьезные технические неполадки.

Старший менеджер программы Windows Insider Брэндон ЛеБлан отметил, что команда работает над возобновлением работы. Компания также напомнила, что некоторые функции искусственного интеллекта, в том числе скандальная Recall, требуют специализированного оборудования Copilot+.

Пользователи, которым удалось установить обновление до приостановки, столкнулись с проблемами, включая зависания приложений, снижение производительности и неполадки с VPN-сервисами. Некоторые и вовсе назвали свежее обновление "катастрофической тестовой сборкой".

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