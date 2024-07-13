Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом

Создатель ChatGPT, компания OpenAI, работает над новым проектом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Strawberry.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом Reuters сообщили источники и внутренние документы.

Strawberry - тщательно охраняемый секрет даже внутри OpenAI. Проект сосредоточен на том, чтобы ИИ-модели не только генерировали ответы на вопросы пользователя, но и заранее планировали разные сценарии взаимодействия, а также автономно изучали интернет для "глубокого исследования". Прежде модели искусственного интеллекта делать этого не умели, пояснили опрошенные агентством сотрудники OpenAI.

Как выяснил Bloomberg, на внутреннем собрании в OpenAI на днях продемонстрировали демоверсию исследовательского проекта, в который были заложены навыки рассуждения, схожие с человеческими. Опрошенные Reuters исследователи подчеркнули, что способность к рассуждению - ключ к достижению ИИ человеческого или сверхчеловеческого уровня интеллекта.

Языковые ИИ-модели уже умеют обобщать и писать тексты, но пока они часто не справляются с проблемами понимания здравого смысла и другими вопросами, которые люди понимают интуитивно - например, речь о логических ошибках или игре крестики-нолики. Когда нынешние ИИ-модели сталкиваются с подобными проблемами, они придумывают фиктивную информацию. Эксперты пояснили Reuters, что рассуждение позволит ИИ-моделям эффективно решать сложные многоэтапные задачи.

Прежде проект Strawberry носил название Q* (произносится как Q-Star). В компании называли его прорывом в поиске сверхинтеллекта, также известного как общий искусственный интеллект (AGI). Как писал Reuters, успехи в работе над ним послужили одной из причиной увольнения основателя компании Сэма Альтмана прошлой осенью, впоследствии он вернулся в компанию. "Наиболее важные области прогресса будут связаны со способностью рассуждать", - обещал Альтман в начале этого года.

"Мы хотим, чтобы наши модели ИИ видели и понимали мир так же, как и мы. Постоянные исследования новых возможностей искусственного интеллекта - обычная практика в отрасли, и все убеждены, что со временем эти системы будут совершенствоваться в своей логичности", - рассказал агентству представитель компании, но не стал отвечать на прямые вопросы о Strawberry.

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