Наблюдается первое в этом году суперлуние

19 августа в 22:26 наблюдается первое суперлуние 2024 года. Это голубое суперлуние.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории Министерства науки и образования, во время этого события Луна выглядит больше на 14 процентов и ярче на 30 процентов. 19 августа Луна видна с 19:41 и до утренних часов. В это время расстояние между Землей и Луной составит 361,969 километра.

Из-за того, что орбита Луны не полностью круглая, а элиптической формы, расстояние между Землей и Луной постоянно меняется. Если перигерий Луны соответствует блуждающей фазе Луны, то наблюдается суперлуние.

"Супер Луна" будет наблюдаться в этом году 18 сентября, 17 октября и 15 ноября.

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