Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление с исправлением более 650 проблем в игре

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили первый патч для ПК, который исправляет более 650 известных проблем. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент разработчики выпустили версию 1.0.1 только для ПК. Обновление для консолей Xbox Series X/S планируется выпустить в течение 29 ноября. Полный список исправлений доступен на странице игры в Steam.

Среди основных изменений GSC Game World отмечает комплексный подход к улучшению игрового процесса с исправлением более 20 ошибок, связанных с искусственным интеллектом, около 100 сбоев, приводящих к вылетам, и 20 багов в катсценах.

Помимо устранения багов разработчики внесли изменения в баланс игры: была снижена стоимость ремонта снаряжения, увеличены денежные награды и повышена прочность брони. Также были отрегулированы характеристики некоторых существ.

В компании сообщили, что работа над совершенствованием игры продолжается. Разработчики сосредоточены на исправлении багов, связанных с системой A-Life (ИИ открытого мира), которые будут устранены в следующих патчах.