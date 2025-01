Microsoft встроила ИИ-помощник во все ПК-игры

Microsoft выпустила Edge Game Assist - новый внутриигровой оверлей для Windows 11, интегрированный в игровую панель (Win+G). Вышедший из бета-тестирования функционал, подобный оверлею Steam, предоставляет игрокам доступ к подсказкам и руководствам. Система автоматически определяет запущенную игру и предлагает релевантную информацию. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Активация оверлея осуществляется через настройки Microsoft Edge. После установки виджета Game Assist, в правой части игровой панели появится встроенный браузер. Игроки смогут одновременно играть и искать информацию, не минимизируя игру.

На старте Edge Game Assist поддерживает популярные игры, включая "Indiana Jones and the Great Circle", "Marvel Rivals" и "Dragon Age: The Veilguard", - сообщил старший менеджер по продукту Microsoft Edge Уильям Девере. В планах - расширение списка поддерживаемых игр. Даже без автоматической поддержки, оверлей позволяет вручную открывать любые веб-страницы.

Game Assist синхронизируется с основным профилем Edge, сохраняя данные автозаполнения, закладки и cookie. Пользователи могут устанавливать расширения, например, блокировщики рекламы. Microsoft планирует добавить поддержку горячих клавиш, улучшить режим "картинка в картинке" и возможность переноса вкладок из основного браузера.

Компания позиционирует Edge Game Assist как удобный инструмент для поиска информации без прерывания игры, стремясь сделать его стандартным решением для пользователей Windows 11. Дальнейшее развитие функционала будет основываться на отзывах игроков.