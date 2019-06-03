Бородавки могут возникать как на одном, так и нескольких участках тела. Хотя они не представляют угрозы здоровью и не вызывают болевых ощущений, все же приносят нам немало неудобств. Прежде всего это касается эстетики. К счастью, есть немало средств, которые помогают вывести бородавки и уничтожить вирус, который их вызывает. Очень важно использовать их с большой осторожностью.

Дело в том, что бородавки могут легко распространиться на другие участки тела. Бывает, что они вновь появляются и на том же месте, где уже были удалены.

Хорошей альтернативой медицинским препаратам являются натуральные средства, которые можно встретить в каждом доме.

Сегодня нам хотелось бы познакомить вас с некоторыми из них. Также мы расскажем, как правильно их использовать, чтобы быстро и эффективно вывести бородавки.

1. Как вывести бородавки при помощи лимонного сока

Сок лимона является хорошим природным антибиотиком и обладает противовирусными свойствами.

Как его использовать?

Необходимо выжать из лимона сок и нанести его непосредственно на проблемную зону при помощи ватного диска.

Также можно приложить дольку лимона. Будьте осторожнее, не забывайте, что бородавки могут легко распространиться на другие участки кожи.

2. Картофель

Возможно, вас это немного удивит, но для лечения бородавок можно использовать картофельный сок. Он не только поможет вам избавиться от этой проблемы, но и ускорит процесс восстановления кожи.

Как его использовать?

Мелко натрите на терке немного картофеля так, чтобы получилась жидкая масса. Приложите ее к проблемной зоне и зафиксируйте марлевой повязкой.

3. Бикарбонат натрия

Бикарбонат натрия, или хорошо известная всем обычная пищевая сода, является верным союзником нашего здоровья. Это не только хороший антибиотик, но и отличное вяжущее средство. Благодаря этим свойствам пищевая сода помогает вывести бородавки.

Как ее использовать?

Для того, чтобы лечение было еще более эффективным, рекомендуется приготовить смесь из пищевой соды и белого уксуса. У вас должна получиться густая паста, которую нужно наносить непосредственно на бородавки.

4. Яблочный уксус

Яблочный уксус обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами. Поэтому он считается одним из самых лучших средств борьбы с бородавками.

Эффективное воздействие кислот уксуса на проблемный участок кожи позволяет быстро добиться хорошего результата.

Как его использовать?

Необходимо приобрести натуральный яблочный уксус, смочить в нем ватный диск и приложить его к бородавке.

Зафиксировать можно при помощи бинта. Чтобы быстрее добиться хорошего результата, рекомендуется менять ватный диск каждые 8-12 часов.

5. Чеснок

Чеснок считается самым лучшим и эффективным натуральным антибиотиком. Он не только широко используется при приготовлении различных блюд, но и обладает широким спектром целебных свойств. В том числе он используется для лечения бородавок.

Как его использовать?

Для того, чтобы уничтожить вирус изнутри, рекомендуется ежедневно есть сырой чеснок. Также можно наносить его непосредственно на бородавку.

Для этого нужно хорошо измельчить зубчик чеснока и нанести получившуюся пасту на проблемную область. После этого поверхность необходимо закрыть бинтом.

6. Имбирь

щё одна хорошая специя, которую можно использовать для лечения бородавок. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и способен эффективно бороться с вирусами. Он поможет вам быстро избавиться от неприятных высыпаний.

Как его использовать?

Натрите на терке небольшой кусочек корня имбиря и добавьте немного воды. У вас должна получиться однородная паста.

Нанесите ее на проблемную зону и зафиксируйте при помощи бинта. Оставьте средство на всю ночь.

Повторять процедуру нужно до тех пор, пока бородавки не исчезнут полностью.

7. Лук

Целебные свойства лука очень схожи со свойствами чеснока. На протяжении многих веков люди использовали лук при лечении многих заболеваний и по достоинству ценили его лечебные свойства.

Лук помогает нам бороться с бактериями и вирусами, в том числе и с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Именно он чаще всего вызывает появление бородавок.

Как его использовать?

Чтобы лечение принесло желаемый результат, рекомендуется включить в свой рацион больше свежего лука. Можете использовать его при приготовлении овощных соков, салатов или есть сырым. Когда мы едим лук, клетки нашего организма становятся крепче и легче противостоят атакам вирусов.

Для лечения бородавок нужно приготовить пасту из лука, нанести ее на пораженную зону и зафиксировать бинтом.

Повторяйте эту процедуру каждую ночь до тех пор, пока бородавки не исчезнут.

Если на вашем теле появились бородавки, не спешите принимать дорогостоящие лекарства. Попробуйте избавиться от них при помощи натуральных средств. В любом случае возникновение таких высыпаний может быть связано с вирусом папилломы человека, поэтому обязательно посетите врача.