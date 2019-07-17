Яблочный уксус легко найти в кулинарном отделе любого супермаркета, но он не только пригодится на кухне, но и станет отличным лекарством.

Как передает Day.Az со ссылкой Рамблер, во-первых, это отличное средство для поддержания стройности фигуры. Достаточно развести 20 г яблочного уксуса в стакане воды и пить каждое утро в течение 3 месяцев. Концентрация пектина помогает сбалансировать работу желудка. Кроме того, яблочный уксус держит в норме кислотно-щелочной баланс, притупляет чувство голода, расщепляет жиры и улучшает обмен веществ. Лучше всего такой раствор пить после завтрака.

Во-вторых, яблочный уксус превосходно бодрит, обеспечивает тонус всему организму и очищает его от токсинов. Если переутомление - обычное ваше состояние, то столовая ложка яблочного уксуса со стаканом воды придаст вам энергии и сил. А чтобы очистить организм, нужно смешать яблочный уксус с водой и лимонным соком.

Разумеется, существуют и противопоказания. Даже если вы здоровы, не стоит увеличивать дозу и тем более пить уксус в чистом виде. Не забывайте, что это кислота, опасная как для ротовой полости, так и для желудка. Также яблочный уксус нельзя принимать людям с циститом и заболеваниями почек, так как кислота спровоцирует повышенное выделение мочи. Кроме того, он противопоказан и для тех, кто страдает от язвы желудка, цирроза, диабета, панкреатита, воспаления поджелудочной и гепатита.

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