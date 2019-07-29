Вы когда-нибудь задумывались об удалении нежелательных волос с помощью лазерной эпиляции? Наверняка да, но так и не решились на эту процедуру из-за большого количества мифов, которые ее окружают, передает Day.Az со ссылкой на Step To Health.

Основная проблема заключается в незнании. Конечно, существует множество уже знакомых нам и не вызывающих никаких вопросов методов эпиляции, а все новое мы привыкли подвергать сомнению.

По этой причине мы хотим дать вам максимально полную информацию об этом методе удаления волос. Мы поговорим о некоторых мифах, сложившихся вокруг этой процедуры, а также расскажем вам всю правду о ней. Таким образом, мы постараемся развеять все сомнения, которые могут возникнуть у вас на этот счет. Не пропустите!

Мифы о лазерной эпиляции

Мы начнем с распространенных мифов, касающихся лазерной эпиляции. Именно они порождают страхи и сомнения, мешая людям, желающим избавиться от нежелательных волос, решиться на этот шаг.

1. Лазерная эпиляция вызывает рак кожи

Многие считают, что лазерная эпиляция - очень агрессивный метод, который вызывает рак кожи. Однако в ходе нее происходит лишь разрушение волоса, но кожа абсолютно не повреждается.

Тем не менее людям, имеющим рак кожи в анамнезе, стоит проконсультироваться у врача и получить "добро" на проведение этой процедуры.

Возможно, что в таком случае будет лучше воздержаться от лазерной эпиляции.

Многие считают, что лазерная эпиляция - очень агрессивный метод, который вызывает рак кожи. Однако в ходе нее происходит лишь разрушение волоса, но кожа абсолютно не повреждается.

Тем не менее людям, имеющим рак кожи в анамнезе, стоит проконсультироваться у врача и получить "добро" на проведение этой процедуры.

Возможно, что в таком случае будет лучше воздержаться от лазерной эпиляции.

2. Лазерная эпиляция очень болезненна

Многие люди не решаются на эту процедуру из-за мифов о ее чрезмерной болезненности, ведь при ее проведении используется обезболивающий крем. Однако это индивидуально и зависит от чувствительности кожи конкретного человека. Чаще всего дискомфорт, испытываемый во время лазерной эпиляции, минимален.

Да, вероятно вы почувствуете тепло или небольшое жжение, но это вполне можно терпеть.

3. Лазерная эпиляция - дорогая процедура

На первый взгляд это действительно так. Однако прежде чем делать выводы, необходимо взглянуть на преимущества лазерной эпиляции, которые мы получаем в долгосрочной перспективе.

Например, посчитайте, сколько денег ежемесячно уходит на депиляционные полоски или воск. Вспомните, как зудит кожа после использования бритвенных станков. Представьте, сколько времени уходит на то, чтобы удалить нежелательные волосы с помощью электроэпилятора.

Лазерная эпиляция - это отличная инвестиция в свою красоту и здоровье, которая в итоге позволит вам сэкономить время и деньги. После прохождения нескольких процедур вам будет достаточно поддерживающего сеанса раз в год. А иногда и еще реже!

Все зависит от толщины ваших волос и интенсивности их роста.

Итак, мы поговорили о распространенных мифах, касающихся лазерной эпиляции. Теперь мы расскажем о фактах, которым стоит доверять.

Предлагаем отбросить все сомнения и узнать больше об этом современном методе удаления нежелательных волос!

1. Лазерная эпиляция не будет эффективной, если у вас тонкие светлые волосы

Это правда, данный метод эпиляции подойдет не всем. Например, если вы обладательница тонких и светлых волос на теле, процедура лазерной эпиляции может стать бесполезной тратой денег.

Причина этого заключается в том, что в таких волосах содержится мало меланина, а потому для получения нужного результата потребуется больше сеансов. Но даже в этом случае нужного эффекта вы можете так и не добиться.

2. Перед каждым сеансом лазерной эпиляции необходимо бриться

Еще один факт о лазерной эпиляции, который может показаться нелогичным. Перед каждым сеансом область тела, которая подвергается воздействию, должна быть тщательно выбрита. Это необходимое условие, даже если волос осталось совсем мало.

Но удалять волосы с корнем ни в коем случае нельзя! Смысл лазерного воздействия в том, чтобы ослабить волос: он разрушается и больше не вырастает. Но если волос нет, метод просто не будет работать.

3. Нужно быть осторожнее с солнцем

Многие знают, что после процедуры лазерной эпиляции нельзя подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Однако то, что перед процедурой этого тоже нужно избегать, известно немногим. Обычно не рекомендуется загорать 3 дня до и 3 дня после процедуры.

Кроме того, важно наносить солнцезащитный крем с высокой степенью защиты и воздержаться от использования автозагара. Кожа будет чувствительной и подверженной раздражению, и если она окажется под воздействием солнечных лучей, это может привести к ее повреждению.

С другой стороны, вы должны быть осторожны при применении светочувствительных препаратов. Они могут привести к ожогам и появлению пигментных пятен. Рекомендуется прекратить принимать лекарства этого типа за несколько дней до проведения процедуры лазерной эпиляции.

Если вы когда-нибудь прибегали к лазерной эпиляции, мы просим вас поделиться своим опытом с нами. Если вы еще не пользовались этим методом, хотели бы вы попробовать? Считаете ли вы его подходящим именно вам?

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