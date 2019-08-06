Согласно статистике, около 10% населения всего мира регулярно страдает от шума в ушах. У этого симптома может быть множество причин, поэтому, если вы часто замечаете шум, лучше обратиться к врачу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Воспалительный процесс

Иногда шум в ушах напрямую связан с воспалительными процессами. Они могут появиться в результате попадания воды, посторонних предметов или стать результатом ушной пробки. В любом случае, если вы заподозрили что-то из этого у себя, лучше не пытаться изъять это самостоятельно, а обратиться к врачу. Он поможет диагностировать точное заболевание и избавиться от воспалительного процесса без неприятных последствий. Кроме того, следует проверить аденоиды, которые провоцируют отит.

Сосудистые заболевания

Для этих болезней характерен не шум или звон в ушах, а пульсирующие звуки, повторяющие ритмы сердца. Такое случается с гипертониками или теми, кто страдает атеросклерозом. Иногда, при повышении давления человек может слышать подобный звук в ушах. С этим необходимо также справляться с помощью врача. Только для этого необходим не ЛОР, а кардиолог.

Остеохондроз

Шейный отдел тесно связан с кровообращением и нервными окончаниями в теле человека. Когда головной моpг испытывает нехватку из-за неправильного притока крови, человек может слышать характерный звук в ушах. Тем, кто страдает заболеваниями позвоночника, рекомендуют регулярно ходить на массаж или каждое утро разминать шею с помощью небольшой зарядки.

Другие причины

Психофизиологи еще изучают, как другие изменения в организме могут повлиять на звон в ушах. Среди других причин они называют стресс и другие сильные эмоциональные потрясения, гормональные нарушения, побочные эффекты других лекарств, анемию и строгие диеты. Чаще всего при жалобе на шум врачи назначают тесты для проверки слуха, а также смотрят на подвижность шеи и челюсти. Могут провести осмотр КТ или МРТ.

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