https://news.day.az/medicine/1195562.html Что будет, если ввести воздух в вену

Что будет, если ввести воздух в вену

Медицина, 21 января 2020 06:04 141

Всем наверняка известно, что прежде, чем сделать укол пациенту, медики обязательно должны убедиться, что в шприце не осталось пузырьков воздуха. Да и киносюжеты, где злодеи пытаются лишить жизни героев, вводя им в вену воздух, весьма распространены. Но возможен ли в действительности летальный исход, если в кровь человека попадет пузырь воздуха, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Смертельная опасность при попадании пузырька воздуха в кровь действительно имеет место.

Если он попадает в артерию, то может перекрыть поток крови, направляющейся к мозгу или сердцу. Такое состояние называется воздушной эмболией, которая легко может спровоцировать, например, инфаркт или инсульт. Однако, не всегда воздух, выпущенный в вену, может стать причиной летального исхода.

Сам по себе небольшой пузырек воздуха не слишком опасен: он не сможет полностью блокировать крупный кровеносный сосуд и просто в итоге рассосется. Для того, чтобы причинить вред человеку, воздух придется ввести в большую вену или артерию, да еще и в довольно большом объеме: около 200 мл.

Такое количество воздуха может попасть в кровь, например, если травмировать шею или грудную клетку. При ранении воздух быстро проникнет в кровеносную систему, что и вызовет воздушную эмболию. При помощи же обыкновенного шприца ввести в тело человека достаточный для гибели объем воздуха довольно сложно.

Тем не менее, у медиков есть правило о том, что воздуха не должно быть нигде, именно поэтому врачи обязательно удаляют из шприца даже мельчайшие пузырьки воздуха, прежде, чем сделать укол. Как говорится, лучше перестраховаться.

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