Как справиться с весенней аллергией

Весной у многих обостряется аллергия, сопровождаемая заложенностью носа, чиханьем и высыпаниями на коже. Реакция на пыльцу растений называется поллинозом. Этот вид аллергии встречается у 20% населения планеты. Но что делать, если выходить на улицу в период цветения невыносимо? Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как облегчить проявление аллергии.

Помимо антигистаминных препаратов, которые назначает врач-аллерголог, есть и другие способы, помогающие пережить сезон цветения.

Пик концентрации пыльцы в воздухе - с 6 до 10 утра и с 6 до 10 вечера. Аллергологи советуют в это время стараться не выходить на улицу, особенно в жаркие дни. На улице лучше ходить в солнцезащитных очках и кепке. Это поможет защитить глаза.

После прогулки необходимо обязательно сменить одежду, постирать ее или убрать в шкаф, принять душ, помыть голову, брови и ресницы. Или хотя бы просто умыться, промыть глаза и нос.

Спать нужно с закрытыми окнами. Лучше пользоваться кондиционером. Если его нет, нужно повесить на окна марлю и по возможности полоскать ее. Совершать длительные прогулки лучше после дождя. Дождь очищает воздух от пыльцы примерно на сутки.

Кроме того, если у вас аллергия, нужно регулярно проводить в квартире влажную уборку.

Комнатные растения врачи рекомендуют отнести на балкон. Также стоит временно убрать ковры.