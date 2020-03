Эксперт: борода и усы не являются средой для распространения коронавируса

орода и усы не являются благоприятным местом для размножения и проникновения в организм коронавируса, однако их гигиену следует проводить регулярно. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Ранее Daily Mail опубликовало исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (US Centres for Disease Control and Prevention, CDC), в котором говорится о том, что растительность на лице снижает эффективность защитных масок и повышает риск заражения коронавирусом и другими заболеваниями.

"Утверждение о пользе сбривания усов и бороды для защиты от коронавируса на первый взгляд кажется вполне логичным. Однако следует помнить, что вирус передается воздушно-капельным путем, а борода и усы - совсем неподходящая среда для его внедрения и размножения. И опасности ни для обладателя бороды, ни для окружающих нет", - сказал Лебедев.

Лебедев подчеркнул, что сбривание усов и бороды не несет никакого профилактического смысла. Однако ухаживать за ними и проводить гигиену нужно всегда, а не только во время эпидемии коронавируса или сезона гриппа и ОРВИ. "Регулярно мойте бороду с мылом (или со специальным шампунем), расчесывайте и старайтесь как можно меньше трогать грязными руками", - добавил эксперт.