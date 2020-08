Ложная информация о COVID-19 привела к гибели по меньшей мере тысячи человек по всему миру, выяснила международная группа ученых. Также дезинформация привела к росту заражений и увечьям. Ученые составили карту распространения мифов о коронавирусе. Исследование было опубликовано в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы проанализировали более 2300 сообщений со слухами и теориями заговоров насчет COVID-19 в соцсетях и на новостных сайтах всего мира. В основном они были посвящены передаче коронавируса и смертности от него, причинам заболевания и способам лечения.

Наиболее пострадавшими от инфодемии странами исследователи признали США и Индию, чуть меньше досталось Великобритании, Испании, Индонезии, Китаю. Самыми устойчивыми к дезинформации оказались Сирия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Ботсвана и еще ряд стран.

Большая часть сообщений была вредна, а некоторые и вовсе опасны для жизни - например, рекомендации пить спирт и отбеливатель, чтобы вылечиться. Такие советы привели к гибели около тысячи человек по всему миру. Некоторые рекомендации были бесполезны или повышали риск заражения СOVID-19.

"Учреждения здравоохранения должны в режиме реального времени отслеживать дезинформацию, связанную с COVID-19, и привлекать местные сообщества и представителей правительства к развенчанию этих мифов", - считают ученые. Они призывают публиковать на сайтах министерств здравоохранения и других правительственных порталах наиболее полную и достоверную информацию, подкрепленную научными данными. Также полезно было бы проводить кампании по распространению достоверной информации в соцсетях.