Врачи назвали опаснейшее осложнение коронавируса

Врачи рассказали, что примерно у трети пациентов, перенёсших коронавирус даже в лёгкой форме, появляются проблемы с сердцем. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца и развивается миокардит. Об этом передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Так, пациенты жалуются, что даже после консультаций с врачом и снятия острого синдрома последствия не проходят. У одной из пациенток диагностировали так называемый постковидный миокардит.

Главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал, что у него был пациент, которого доставили в больницу в тяжёлом состоянии. ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным, однако пневмонии не было. Зато были обнаружены нарушения в работе сердца. Пациента удалось вылечить.

Осложнения, проявляющиеся при заболевании COVID-19, излечимы спустя время. Но лучше не испытывать судьбу и своевременно вакцинироваться, чтобы избежать тяжёлых последствий болезни, - предостерегает Вечорко.

В большинстве случаев миокардит протекает в лёгкой форме. Человек жалуется на покалывания в области сердца, одышку, утомляемость, неярко выраженные отёки нижних конечностей. Плохо переносит нагрузки, отмечает перебои в работе сердца - аритмию, экстрасистолию. Как рассказал кардиохирург Алексей Фёдоров, официальной статистики пока нет, однако врачи всё чаще замечают пациентов с таким диагнозом, при этом как пожилых, так и молодых. Предсказать группу риска не представляется возможным.

Даже после лёгкого течения COVID-19 мы чаще сталкиваемся у молодых пациентов с сердечными аритмиями, которые требуют лекарственного, а иногда и хирургического лечения, - добавил Фёдоров.

Чтобы избежать или хотя бы снизить вероятность проявления таких последствий, врач советует не переносить заболевание "на ногах", равно как и другие вирусные болезни. Если поднимается высокая температура, нужен постельный режим. При возникновении каких-либо проблем с сердцем следует незамедлительно обратиться к врачу и провести диагностику.