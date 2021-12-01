Врачи в ЮАР отмечают легкие симптомы у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса

Несколько врачей из ЮАР отметили, что у большинства заразившихся штаммом "омикрон" пациентов в основном наблюдаются легкие симптомы, которые похожи на простуду. Их мнение приводит агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последние 10 дней произошел резкий рост числа заражений. Но до сих пор большинство случаев были легкими, у пациентов наблюдались симптомы, похожие на простуду: сухой кашель, жар, ночная потливость, ломота в теле", - рассказал Унбен Пиллэй, врач из столичной провинции Гаутенг. Он добавил, что большинство инфицированных переболели дома и что вакцинированные справляются с новым штаммом заметно лучше.

В настоящее время в ЮАР не зафиксирован резкий рост числа госпитализаций, но делать окончательные выводы пока рано, отметил Пиллэй.

С тезисом о более легких симптомах болезни согласна врач Анжелика Кутзее, одна из первых заговорившая о новом штамме. "То, что мы видим в Южной Африке, а я фактически оказалась в эпицентре происходящего, - очень легкие случаи, легкие для нас [врачей]. Мы никого не госпитализировали, я говорила с коллегами, они такого же мнения", - считает Кутзее.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР.