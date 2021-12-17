Мясников рассказал о роли ревакцинации в победе над «омикроном»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости ревакцинации против коронавируса для сдерживания распространения нового штамма "омикрон". Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я советую: в преддверии очередной волны конец февраля-март, всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале-середине февраля ревакцинироваться "Спутником Лайт", - говорится в сообщении.

Медик подчеркнул, что вводить бустерную дозу вакцины нужно не позже, чем через полгода после второго компонента прививки. По его словам, в США и Евросоюзе сроки ревакцинации сократили до трех месяцев - "иначе Омикрон не остановить".

Мясников добавил, что "Спутник Лайт" представляет собой первый компонент препарата - "неудачная идея назвать его по другому, что ведет к путанице, не нужной в таком важном вопросе, как вакцинация".