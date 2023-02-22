Инфекционист рассказала об опасности передачи заболеваний через рукопожатие

Люди часто используют рукопожатие в качестве приветствия, однако важно понимать, что это может послужить причиной заражения различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека (ВПЧ) и герпесом. О том, чем еще можно заразиться через рукопожатие, "Известиям" рассказала врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская, передает Day.Az.

По ее словам, если человек болеет сифилисом, то при несоблюдении мер личной гигиены у него могут образовываться язвы на ладонях, и, как следствие, существует риск заражения через рукопожатие. Однако, как отметила врач, данный способ передачи в России встречается гораздо реже, чем в странах с низким гигиеническим навыком.

"Также при рукопожатии возможно заражение ВПЧ и простым герпесом. Возбудители данных вирусов могут оказаться на руках при несоблюдении личной гигиены - если потрогать папиллому или пузырьковые высыпания герпеса и после этого не помыть руки", - рассказала Очинская.

При таком способе приветствия также можно заразиться чесоткой, добавила она. Данное заболевание вызывает чесоточный клещ, который обитает на коже, особенно рук, и в межпальцевых промежутках.

"При рукопожатии также существует риск заражения контагиозным моллюском, который приводит к возникновению безболезненных бугорков на коже. Если их поцарапать или травмировать, то возбудитель может попасть на руки. Через рукопожатие могут передаваться и так называемые дерматомикозы (руброфития, стригущий лишай)", - отметила инфекционист.

Кроме того, по словам врача, существует риск передачи возбудителей коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. На руках данные вирусы могут оказаться при чихании или кашле, когда больной закрывал ими рот.

Вдобавок к этому возможно заражение кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, продолжила специалист. В данном случае причиной может стать несоблюдение правил личной гигиены после туалета.

"К факторам, которые влияют на возможность заражения указанными инфекциями, относятся состояние и целостность кожных покровов, длительность рукопожатия, состояние иммунитета, соблюдение правил личной гигиены", - рассказала Очинская.