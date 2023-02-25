3 шага, которые помогут не потерять силу мышц в старости

Снизить риск возрастной саркопении (потери мышечной массы при старении) помогут силовые тренировки, рациональное питание и витамин D. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юлия Онучина, передает Day.Az.

"Возрастная саркопения проявляется уменьшением количества мышечной массы, силы и функций мышечной ткани. Тело становится дряблым, в руках и ногах "нет силы", сложно сохранить равновесие. Известно, что начиная с 30 лет у человека происходит постепенная потеря мышечной массы: за одно десятилетие жизни теряется примерно 8%. После 70 лет этот показатель вырастает до 15%, в конечном итоге к 80 годам человек может потерять более половины своей мышечной массы", - рассказала Онучина.

Недавнее исследование ученого из университета Эребру показало, что люди могут значительно снизить риск саркопении, начав делать несложные силовые упражнения в 40-50 лет. Об этом сообщается на сайте университета. Как отметила Онучина, физическая активность - это эффективный способ предотвращения саркопении, но не единственный.

"Основными методами профилактики и замедления саркопении являются оптимальное потребление белка (рациональное питание), прием витамина Д, физические тренировки. Установлено, что дополнительное назначение витамина Д пожилым людям предупреждает развитие саркопении, нарушения мышечной функции и снижает риск падений. Что касается тренировок, то стоит чередовать кардиотренировки и силовые. По выражению Криса Кроули, известного специалиста по здоровому образу жизни в пожилом возрасте, аэробные упражнения спасают нам жизнь, предотвращая инфаркт, а силовые делают ее достойней, укрепляя кости и суставы", - пояснила Онучина.

Также врач добавила, что для здорового старения уже в среднем возрасте необходимо следить за уровнем холестерина, липидов низкой плотности и глюкозы в крови, а также артериальным давлением.