Названы лучшие упражнения для сжигания жира

Фитнес-эксперт Кейли Кроуфорд назвала лучшие упражнения для сжигания жира. Об этом сообщает Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым Кроуфорд посоветовала выполнять трастеры с гантелями. Для этого нужно делать приседания, держа гантели на плечах, а затем вернуться в положение стоя, выжимая гантели надо головой. Далее нужно выполнить отжимания.

Следующим упражнением она назвала становую тягу, при которой нужно наклониться, держа гантели в руках, и слегка согнуть ноги в коленях, а затем выпрямиться. Последним упражнением эксперт назвала тягу со штангой. Для этого нужно оторвать штангу от помоста и, подседая под нее, поднять штангу на грудь, а затем вытащить ее руками с груди.