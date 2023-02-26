Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в беседе с агентством "Прайм" назвала самый вредный продукт для завтрака, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кругловой, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок - в частности, сок цитрусовых. Он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за чего появляется изжога.

Помимо этого, не рекомендуется пить крепкий кофе и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Также не стоит употреблять сдобную выпечку - она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие. И, конечно, натощак врачи не рекомендуют пить алкоголь - это удар по всем органам и системам, подчеркнула нутрициолог.