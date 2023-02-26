В США назвали причину появления COVID-19

Происхождение коронавирусной инфекции COVID-19 связано с лабораторной утечкой. Такого мнения теперь придерживаются в министерстве энергетики США.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету The Wall Street Journal, сделанные на основе новых данных выводы имеют важное значение, так как министерство "располагает значительным научным опытом и курирует сеть американских национальных лабораторий, которые проводят передовые биологические исследования". Обновленный анализ ситуации расписан на пяти страницах, однако будет ли обнародован этот документ, в энергетическом ведомстве пока не решили.

Также отмечается, что смена позиции министерстве была зафиксирована в обновлении к докладу офиса директора нацразведки Эврил Хейнс, датированному 2021-м годом. Таким образом, минэнерго США стало второй организацией, которая признала лабораторное происхождение ковида. Первым было ФБР.

Несмотря на схожесть в выводах, категория уверенности в них у ведомств разная: министерство энергетики маркировало свое заключение "низкой уверенностью", а ФБР - "умеренной". Тем не менее обновленная позиция минэнерго укрепила консенсус среди организаций, занимающихся изучением вируса, что SARS-CoV-2 не был частью программы Китая по биологическому оружию.