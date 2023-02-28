Названа опасная ошибка при лечении насморка

Сосудосуживающие препараты только облегчат симптомы при заложенности носа, но не помогут избавиться от насморка. Об этом URA.Ru сообщил врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает Day.Az.

Самолечение при насморке может привести к развитию опасной зависимости от популярных сосудосуживающих капель и спреев для носа. Подобный способ лечения только облегчит симптомы на некоторое время.

"Это симптоматическая терапия. Нужен визит доктору, чтобы он исходя из увиденного назначил правильные лекарственные препараты", - предупредил врач.

Если насморк не проходит более двух недель, то это может указывать на развитие хронического вазомоторного ринита. Лечить это заболевание стоит только под контролем специалиста.