Врач перечислил опасные последствия спорта для людей с лишним весом

Для людей с лишним весом занятия спортом могут быть болезненными и даже опасными. Об этом заявил старший инструктор-методист Центра кардиореабилитации клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Врач отметил, что при активной физнагрузки людям с избыточным весом грозят заболевания сердца, травмы суставов, тепловое истощение и обезвоживание.

"Однако сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления. Это опасно для людей с ожирением и проблемами с сердцем", - сообщил Антонов.

Он указал, что еще одной опасностью являются травмы суставов, поэтому людям с лишним весом стоит обратить внимание на аэробику или плавание, чтобы избежать повышенной нагрузки на суставы.

Также, по словам врача, при ожирении труднее регулировать температуру своего тела, поэтому риск теплового истощения повышается. Специалист посоветовал не заниматься спортом на открытом воздухе, а на тренировки надевать легкую одежду.

"Кроме того, из-за проблем с регулированием температуры тела полные люди чаще сталкиваются с обезвоживанием, особенно в жаркую погоду. Чтобы предотвратить это, нужно пить много воды до, во время и после тренировки", - добавил Антонов.