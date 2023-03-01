Названы самые важные витамины и минералы для иммунитета

Для поддержания иммунитета важно восполнить дефициты ряда витаминов и минералов, прежде всего цинка и селена. Диетолог, терапевт, эксперт компании Solgar, к.м.н. Наталья Артемьева рассказала "Газете.Ru", какие витамины следует принимать для улучшения иммунитета, передает Day.Az.

По словам эксперта, первый в списке наиболее важных компонентов - цинк, который оказывает прямое противовирусное действие, в том числе и против коронавируса.

"Он угнетает его размножение в клетке. Плюс цинк усиливает иммунитет, влияя на многие звенья иммунной системы", - пояснила врач.

Другой важный минерал для поддержания иммунитета - селен. Он стимулирует обменные процессы в организме, а также влияет на несколько звеньев иммунитета одновременно. Кроме того селен является сильным антиоксидантом и снижает выраженность воспалительных реакций, уточнила эксперт.

Наибольшее значение для иммунной системы человека также имеют витамины D3, A, E, и C.

"Витамин D3 - один из базовых витаминов для улучшения иммунитета, он может помочь иммунной системе, регулируя Т - и В-лимфоциты и поддерживая способность макрофагов работать в организме. Ежедневный прием витамина D3 в оптимальной суточной дозировке 600 международных единиц позволит поддержать высокий уровень иммунной защиты", - рекомендовала медик.

Витамин А же способствует функционированию слизистой оболочки, которые обеспечивают первую линию защиты от инфекции. А восполнение дефицита витамина Е имеет несколько положительных эффектов на иммунную систему, в том числе препятствует снижению клеточного иммунитета при старении или на фоне хронических заболеваний.

"При выборе витамина E важно обращать внимание на источник его получения. Наибольшей биологической активностью обладает витамин E натурального происхождения, к примеру, выделенный из сафлорового масла", - советует терапевт.

Еще один витамин - C - оказывает целый ряд положительных эффектов в отношении иммунитета, в том числе влияет на выработку всех типов антител, увеличивает активность клеток-макрофагов, которые поглощают чужеродные микроорганизмы и опасные вещества.

"Он помогает укрепить сосудистую стенку, нормализует обменные процессы в печени и обезвреживание в ней токсинов. Для большей эффективности усвоения витамина С в продукты и добавки к пище, содержащие витамин С, рационально включение натуральных биофлаваноидов, к примеру, экстракта плодов Шиповника и плодов ацеролы, которые повышают абсорбцию витамина С и усиливают его иммунную защиту", - заметила врач.

Если говорить об иммунитете, то необходимо подчеркнуть значимость кишечника в иммунном ответе организма. При выборе пробиотического продукта важно, чтобы он содержал именно те пробиотические штаммы, которые отвечают целям его приема, отметила диетолог.